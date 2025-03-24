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Джеймс Харден стал 11-м игроком в списке самых результативных в истории НБА

Баскетбол

В матче с Оклахомой он набрал 17 очков

Джеймс Харден стал 11-м игроком в списке самых результативных в истории НБА

Фото: nbamaniacs.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

35-летний американский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден поднялся на 11-е место в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче "Клипперс" с клубом "Оклахома-Сити Тандер" (101:103) Харден набрал 17 очков. Таким образом, Джеймс обошёл легендарного Мозеса Мэлоуна, записав на свой счёт суммарно за всю карьеру в североамериканской организации 27 410 очков.

Лидером топа самых результативных игроков НБА является четырёхкратный чемпион организации Леброн Джеймс, который к настоящему моменту набрал 41 941 очко.

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Джеймс Харден
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