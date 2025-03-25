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НБА. Торонто побеждает Вашингтон, Лейкерс уступает Орландо

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Торонто побеждает Вашингтон, Лейкерс уступает Орландо

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Торонто" - 104:112 (32:28, 18:24, 26:26, 28:34)

"Индиана" – "Миннесота" - 119:103 (25:23, 29:25, 41:25, 24:30)

"Орландо" - "Лейкерс" - 118:106 (26:30, 32:30, 34:18, 26:28)

"Бруклин" - "Даллас" - 101:120 (17:32, 31:30, 29:34, 24:24)

"Новый Орлеан" - "Филадельфия" - 112:99 (29:23, 29:26, 32:26, ​​22:24)

"Денвер" - "Чикаго" - 119:129 (35:27, 30:38, 30:30, 24:34)

"Сакраменто" - "Бостон" - 95:113 (29:30, 22:26, ​​27:32, 17:25)

"Финикс" - "Милуоки" - 108:106 (25:30, 29:28, 27:20, 27:28)

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