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НБА. Торонто побеждает Вашингтон, Лейкерс уступает Орландо
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 24 на 25 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Торонто" - 104:112 (32:28, 18:24, 26:26, 28:34)
"Индиана" – "Миннесота" - 119:103 (25:23, 29:25, 41:25, 24:30)
"Орландо" - "Лейкерс" - 118:106 (26:30, 32:30, 34:18, 26:28)
"Бруклин" - "Даллас" - 101:120 (17:32, 31:30, 29:34, 24:24)
"Новый Орлеан" - "Филадельфия" - 112:99 (29:23, 29:26, 32:26, 22:24)
"Денвер" - "Чикаго" - 119:129 (35:27, 30:38, 30:30, 24:34)
"Сакраменто" - "Бостон" - 95:113 (29:30, 22:26, 27:32, 17:25)
"Финикс" - "Милуоки" - 108:106 (25:30, 29:28, 27:20, 27:28)
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