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Андрей Агафонов вошел в тройку лучших скореров Суперлиги

Баскетбол

Тимофеенко уверено лидирует

Андрей Агафонов вошел в тройку лучших скореров Суперлиги

Фото: ФБУ

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Лидер Черкасских Мавп Андрей Агафонов в матче Суперлиги против Прикарпатья-Говерлы набрал 19 очков.

Этот показатель позволил Агафонову выйти на третье место по набранным очкам исторического рейтинга Суперлиги, который ведется с 2009 года.

У Агафонова теперь 4161 очко и он обошел Михаила Анисимова, у которого 4149 очков.

Лидеры рейтинга Станислав Тимофеенко и Александр Кольченко имеют в своем активе более 5000 очков.

Рейтинг скореров Суперлиги:

1. Станислав Тимофеенко - 5828 очко (515 матчей)

2. Александр Кольченко - 5139 очков (453 матча)

3. Андрей Агафонов - 4161 очко (367 матчей)

4. Михаил Анисимов - 4149 очков (371 матч)

5. Дмитрий Глебов - 3906 очков (450 матчей)

6. Владимир Конев - 3689 очков (432 матча)

7. Алексей Онуфриев - 3515 очков (375 матчей)

8. Руслан Отверченко - 3144 очка (300 матчей)

9. Стивен Буртт - 3094 очка (154 матча)

10. Максим Звонов - 2993 очка (335 матчей)

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Андрей Агафонов Черкасские Мавпы
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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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