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Андрей Агафонов вошел в тройку лучших скореров Суперлиги
Тимофеенко уверено лидирует
Фото: ФБУ
Лидер Черкасских Мавп Андрей Агафонов в матче Суперлиги против Прикарпатья-Говерлы набрал 19 очков.
Этот показатель позволил Агафонову выйти на третье место по набранным очкам исторического рейтинга Суперлиги, который ведется с 2009 года.
У Агафонова теперь 4161 очко и он обошел Михаила Анисимова, у которого 4149 очков.
Лидеры рейтинга Станислав Тимофеенко и Александр Кольченко имеют в своем активе более 5000 очков.
Рейтинг скореров Суперлиги:
1. Станислав Тимофеенко - 5828 очко (515 матчей)
2. Александр Кольченко - 5139 очков (453 матча)
3. Андрей Агафонов - 4161 очко (367 матчей)
4. Михаил Анисимов - 4149 очков (371 матч)
5. Дмитрий Глебов - 3906 очков (450 матчей)
6. Владимир Конев - 3689 очков (432 матча)
7. Алексей Онуфриев - 3515 очков (375 матчей)
8. Руслан Отверченко - 3144 очка (300 матчей)
9. Стивен Буртт - 3094 очка (154 матча)
10. Максим Звонов - 2993 очка (335 матчей)
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