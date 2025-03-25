Плеханов: Сейчас мы наконец работаем в полном составе

Главный тренер БК Запорожье Валерий Плеханов рассказал о подготовке к заключительным матчам регулярного чемпионата Суперлиги, которые команда проведет с Киев-Баскетом и Говерлой.

"К сожалению, подготовка получилась неполноценной, ведь почти все игроки нашей команды переболели. Поэтому задачи, которые мы ставили на этот тренировочный цикл, выполнили не в полном объеме. Основной акцент в работе делали даже не на соперниках бабла, а на подготовке к плейоф, где на 99% будем играть с БК Рівне. Поэтому пришлось несколько скорректировать физические нагрузки и другие аспекты тренировочного процесса.

Сейчас практически все выздоровели, и мы наконец работаем в полном составе. Ребята очень мотивированы, ведь в плей-офф сможем сыграть дома. Хоть и без зрителей, но все же в родном зале, где провели весь сезон.

Что касается матчей бабла, то они будут похожими на предыдущие - с максимальной ротацией и наигрышем тактических схем, которые планируем использовать в плейоф. Главная цель - не просто показать качественный баскетбол против Киев-Баскета и Говерлы, а проверить эффективность новых наработок. После этого у нас останется чуть больше недели до первого матча плей-офф, чтобы внести необходимые коррективы и еще лучше подготовиться к поединкам против БК Рівне", - рассказал Валерий Плеханов.

Напомним, 26 и 27 марта состоятся заключительные матчи регулярного чемпионата в Днепре и Черкассах.