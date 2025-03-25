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Кевин Дюрант сравнялся с Коби Брайантом по количеству наград Лучший игрок недели
Леброн - абсолютный лидер
Фото: Getty Images
36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за клуб "Финикс Санз" на позиции форварда, сравнялся с легендарным пятикратным победителем североамериканской лиги Коби Брайантом по количеству наград "Лучший игрок недели".
Дюрант был признан лучшим по итогам прошлой недели (с 17 по 23 марта), набирая в среднем 27,3 очка, 4,3 подбора и 6,3 передачи за матч. Для Кевина эта награда стала 33-й в его карьере, как и у Брайанта.
Абсолютным лидером является форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который признавался 69 раз "Лучшим игроком недели".
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