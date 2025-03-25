  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Кевин Дюрант сравнялся с Коби Брайантом по количеству наград Лучший игрок недели
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевин Дюрант сравнялся с Коби Брайантом по количеству наград Лучший игрок недели

Баскетбол

Леброн - абсолютный лидер

Кевин Дюрант сравнялся с Коби Брайантом по количеству наград Лучший игрок недели

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за клуб "Финикс Санз" на позиции форварда, сравнялся с легендарным пятикратным победителем североамериканской лиги Коби Брайантом по количеству наград "Лучший игрок недели".

Дюрант был признан лучшим по итогам прошлой недели (с 17 по 23 марта), набирая в среднем 27,3 очка, 4,3 подбора и 6,3 передачи за матч. Для Кевина эта награда стала 33-й в его карьере, как и у Брайанта.

Абсолютным лидером является форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который признавался 69 раз "Лучшим игроком недели".

По теме
yellow-arrow
Плеханов: Сейчас мы наконец работаем в полном составе
yellow-arrow
Андрей Агафонов вошел в тройку лучших скореров Суперлиги
yellow-arrow
Победный двухочковый Букера – лучший момент тура НБА. Видео
Кевин Дюрант
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости