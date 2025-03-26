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НБА. Детройт побеждает Сан-Антонио, Атланта уступает Хьюстону
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Сан-Антонио" - 122:96 (30:22, 30:12, 28:35, 34:27)
"Шарлотт" - "Орландо" - 104:111 (27:29, 26:34, 30:20, 21:28)
"Маями" - "Голден Стейт" - 112:86 (28:22, 29:18, 26:30, 29:16)
"Нью-Йорк" - "Даллас" - 128:113 (37:35, 31:33, 30:16, 30:29)
"Хьюстон" - "Атланта" - 121:114 (30:23, 35:25, 29:26, 27:40)
"Юта" - "Мемфис" - 103:140 (35:29, 30:35, 17:41, 21:35)
"Портленд" - "Кливленд" - 111:122 (33:33, 19:27, 34:32, 25:30)
"Сакраменто" – "Оклахома" - 105:121 (21:31, 21:33, 39:25, 24:32)
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