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Проход Грина – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол
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Блестящий данк

Проход Грина – лучший момент тура НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – проход защитника "Хьюстона" Джейлена Грина в победном матче против "Атланты".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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