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НБА. Вашингтон побеждает Филадельфию, Бруклин уступает Торонто
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 26 на 27 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Вашингтон" – 114:119 (29:45, 29:22, 27:30, 29:22)
"Бруклин" – "Торонто" – 86:116 (18:32, 27:30, 23:31, 18:23)
"Индиана" – "Лейкерс" – 119:120 (33:28, 22:40, 37:27, 27:25)
"Нью-Йорк" – "Клипперс" – 113:126 (33:20, 22:34, 29:40, 29:32)
"Денвер" – "Милуоки" – 127:117 (38:27, 29:37, 33:28, 27:25)
"Финикс" – "Бостон" – 102:132 (38:42, 16:31, 27:35, 21:24)
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