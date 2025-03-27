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НБА. Вашингтон побеждает Филадельфию, Бруклин уступает Торонто

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Филадельфию, Бруклин уступает Торонто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" – "Вашингтон" – 114:119 (29:45, 29:22, 27:30, 29:22)

"Бруклин" – "Торонто" – 86:116 (18:32, 27:30, 23:31, 18:23)

"Индиана" – "Лейкерс" – 119:120 (33:28, 22:40, 37:27, 27:25)

"Нью-Йорк" – "Клипперс" – 113:126 (33:20, 22:34, 29:40, 29:32)

"Денвер" – "Милуоки" – 127:117 (38:27, 29:37, 33:28, 27:25)

"Финикс" – "Бостон" – 102:132 (38:42, 16:31, 27:35, 21:24)

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