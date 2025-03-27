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НБА обратилась к владельцам ПСЖ относительно запуска франшизы в Париже

Баскетбол

Стремятся создать лигу в Европе

НБА обратилась к владельцам ПСЖ относительно запуска франшизы в Париже

Фото - www.leparisien.fr

Новина українською

Руководители НБА обратились к своим коллегам из QSI, основного акционера "ПСЖ", с предложением создать баскетбольную франшизу в Париже. Представитель "ПСЖ", подтвердил, что они выразили заинтересованность по этому вопросу.

Этот контакт подтверждает намерение НБА как можно быстрее развивать чемпионат в Европе. Ранее сообщалось, что создание лиги планируется на горизонте 2026-2027 годов с небольшим количеством команд. Отбор 11 городов в семи странах уже на стадии развития: Мадрид, Барселона, Мюнхен, Берлин, Лондон, Манчестер, Милан, Рим, Стамбул, Афины и Париж. Эти направления не случайны. НБА стремится занять места в городах, где находятся популярные, финансово мощные футбольные клубы, являющиеся всемирно известными брендами, с которыми она может сотрудничать. И это касается " Ман Сити", "Баварии", "Реала" и "ПСЖ".

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По информации Le Parisien, катарцам были предложены несколько вариантов. Это либо полное приобретение уже существующей команды в Париже, либо создание нового клуба, независимого от "ПСЖ", в партнерстве с другими инвесторами. НБА предлагает, чтобы "ПСЖ" ассоциировал свое имя с лигой. Arctos, акционер клуба, владеющий 12,5% акций, вероятно, разделяет это мнение. Американский инвестиционный фонд ищет пути для развития бренда "ПСЖ" в Америке. Он опирается на несколько рычагов: Клубный чемпионат мира, организованный этим летом в США, а также прибыльное партнерство с Jordan Brand.

Коммерческие перспективы огромны и глобальны. Адам Сильвер, комиссар НБА, и Нассер Аль-Хелаифи, президент "ПСЖ", уже имели возможность обсудить этот вопрос 22 января на во время матча "ПСЖ" - "Манчестер Сити".

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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Алексей Полищук
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