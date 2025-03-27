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Разыгрывающий Запорожья установил исторический рекорд в Суперлиге
Предыдущий рекорд был установлен в 2014-м году
Фото: ФБУ
Разыгрывающий Запорожья Андрей Хохоник установил исторический рекорд Суперлиги в последний игровой день регулярного чемпионата.
В матче против Прикарпатья-Говерлы он провел на площадке почти 36 минут, за которые набрал 10 очков, собрал 10 подборов и отдал 19 передач.
19 ассистов - исторический рекорд Суперлиги. До этого максимально 17 передач в одном матче отдавали Рикки Минард за Будивельник против Днепра в марте 2014 года, Джеррел Блессингейм за Одессу против БК-93 Пульсар в марте 2010 года и Михаил Горобченко за Днепр против Политехники-Галичины в прошлом сезоне.
В этом сезоне рекордными были 15 передач, которые накануне 26 марта отдали Сергей Кузнецов из Прикарпатья-Говерлы против Днепра и Андрей Хохоник в матче против Киев-Баскета.
Рекордные результаты в истории Суперлиги по передачам:
19 - Андрей Хохоник (Запорожье) против Прикарпатья-Говерлы 92:82. 7.03.2025
17 - Рикки Минард (Будивельник), Джеррел Блессингейм (Одесса), Михаил Горобченко (Днепр).
16 - Андрей Лебединцев (ИНФИЗ), Майкл Стоктон (Будивельник), Стивен Буртт (Будивельник), Линн Грир (Азовмаш)
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