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Кайри Ирвинг перенёс операцию на колене

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Ранее баскетболист получил травму

Кайри Ирвинг перенёс операцию на колене

Фото: CNBC

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

32-летний австралийский и американский разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс", перенёс операцию левом колене из-за порванной крестообразной связки, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

"Защитник "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг перенёс операцию по восстановлению повреждённого левого коленного сустава в среду в больнице специальной хирургии в Нью-Йорке.

Операцию провёл главный специалист по спортивной медицине доктор Райли Дж. Уильямс", — написал Чарания в социальной сети Х. Ранее стала известна позиция "Далласа" по дальнейшему сотрудничеству с Кайри Ирвингом.

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