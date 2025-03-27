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Кайри Ирвинг перенёс операцию на колене
Ранее баскетболист получил травму
Фото: CNBC
32-летний австралийский и американский разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс", перенёс операцию левом колене из-за порванной крестообразной связки, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
"Защитник "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг перенёс операцию по восстановлению повреждённого левого коленного сустава в среду в больнице специальной хирургии в Нью-Йорке.
Операцию провёл главный специалист по спортивной медицине доктор Райли Дж. Уильямс", — написал Чарания в социальной сети Х. Ранее стала известна позиция "Далласа" по дальнейшему сотрудничеству с Кайри Ирвингом.
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