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Определились все пары плей-офф Суперлиги
Первые матчи будут сыграны 1 апреля
Фото: ФБУ
Ровно-ОШВСМ одержал победу над Черкасскими Мавпами со счетом 81:67 в последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги сохранив за собой третью позицию в турнирной таблице. Таким образом сформировались все пары плейоф.
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В первом раунде серии матчей на вылет Ровно-ОШВСМ встретится с Запорожьем, а Черкасские Мавпы сыграют серию против Кривбасса.
Все пары плейофов Суперлиги:
(1) Днепр - (8) Прикарпатье-Говерла
(2) Киев-Баскет - (7) Старый Луцк
(3) Ровно-ОШВСМ - (6) Запорожье
(4) Черкасские Мавпы - (5) Кривбасс
Первые матчи плейоф пройдут 1-2 апреля на площадке команды, финиширующей выше в турнирной таблице регулярного чемпионата. Вторые матчи пройдут 4-6 апреля.
Старт полуфинальных серий плейоф предварительно запланирован на 10-12 апреля и зависит от даты завершения четвертьфиналов.
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