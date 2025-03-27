Определились все пары плей-офф Суперлиги

Ровно-ОШВСМ одержал победу над Черкасскими Мавпами со счетом 81:67 в последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги сохранив за собой третью позицию в турнирной таблице. Таким образом сформировались все пары плейоф.

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В первом раунде серии матчей на вылет Ровно-ОШВСМ встретится с Запорожьем, а Черкасские Мавпы сыграют серию против Кривбасса.

Все пары плейофов Суперлиги:

(1) Днепр - (8) Прикарпатье-Говерла

(2) Киев-Баскет - (7) Старый Луцк

(3) Ровно-ОШВСМ - (6) Запорожье

(4) Черкасские Мавпы - (5) Кривбасс

Первые матчи плейоф пройдут 1-2 апреля на площадке команды, финиширующей выше в турнирной таблице регулярного чемпионата. Вторые матчи пройдут 4-6 апреля.

Старт полуфинальных серий плейоф предварительно запланирован на 10-12 апреля и зависит от даты завершения четвертьфиналов.

