Центровой Барселоны получил разрыв сухожилья в матче с Баварией

Нигерийско-американский центровой "Барселоны" Чидози Мету получил серьезную травму во время матча Евролиги против "Баварии" 25 марта. 28-летний игрок на ровном месте получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги.

Теперь баскетболиста ждет операция по сшиванию сухожилия и длительная реабилитация, которая, по прогнозам, продлится минимум год.

Меньше 30 секунд на пост, меньше 15 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

Восстановление после такой травмы станет серьезным вызовом для лидера "Барселоны", который был ключевой фигурой команды в сезоне 2024/25.