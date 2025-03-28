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Центровой Барселоны получил разрыв сухожилья в матче с Баварией

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На ровном месте

Центровой Барселоны получил разрыв сухожилья в матче с Баварией

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Нигерийско-американский центровой "Барселоны" Чидози Мету получил серьезную травму во время матча Евролиги против "Баварии" 25 марта. 28-летний игрок на ровном месте получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги.

Теперь баскетболиста ждет операция по сшиванию сухожилия и длительная реабилитация, которая, по прогнозам, продлится минимум год.

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Восстановление после такой травмы станет серьезным вызовом для лидера "Барселоны", который был ключевой фигурой команды в сезоне 2024/25.

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