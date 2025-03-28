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Центровой Барселоны получил разрыв сухожилья в матче с Баварией
На ровном месте
фото - Getty Images
Нигерийско-американский центровой "Барселоны" Чидози Мету получил серьезную травму во время матча Евролиги против "Баварии" 25 марта. 28-летний игрок на ровном месте получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги.
Теперь баскетболиста ждет операция по сшиванию сухожилия и длительная реабилитация, которая, по прогнозам, продлится минимум год.
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Восстановление после такой травмы станет серьезным вызовом для лидера "Барселоны", который был ключевой фигурой команды в сезоне 2024/25.
We want to extend our thoughts and prayers ???????? to Nigerian national team (@nbbfonline) star Chimezie Metu ???????? (@Chimezie_Metu), who suffered an injury in tonight’s @EuroLeague game vs Bayern Munich ????????.— AfricaBasket (@Africabasket1) March 25, 2025
We wish him a swift recovey ???? pic.twitter.com/IXHl1iBgXr
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