Центровой Барселоны получил разрыв сухожилья в матче с Баварией

Нигерийско-американский центровой "Барселоны" Чидози Мету получил серьезную травму во время матча Евролиги против "Баварии" 25 марта. 28-летний игрок на ровном месте получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги.

Теперь баскетболиста ждет операция по сшиванию сухожилия и длительная реабилитация, которая, по прогнозам, продлится минимум год.

Восстановление после такой травмы станет серьезным вызовом для лидера "Барселоны", который был ключевой фигурой команды в сезоне 2024/25.

We want to extend our thoughts and prayers ???????? to Nigerian national team (@nbbfonline) star Chimezie Metu ???????? (@Chimezie_Metu), who suffered an injury in tonight’s @EuroLeague game vs Bayern Munich ????????.



We wish him a swift recovey ???? pic.twitter.com/IXHl1iBgXr