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НБА. Индиана побеждает Вашингтон, поражения Лейкерс и Портленд

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Результаты тура НБА

НБА. Индиана побеждает Вашингтон, поражения Лейкерс и Портленд

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Индиана" 109:162 (31:45, 30:38, 27:42, 21:37)

"Кливленд" – "Сан-Антонио" 124:116 (30:24, 24:25, 32:34, 38:33)

"Орландо" – "Даллас" 92:101 (17:19, 33:24, 20:34, 22:24)

"Майами" – "Атланта" 122:112 (22:32, 38:23, 33:25, 29:32)

"Оклахома" – "Мемфис" 125:104 (32:33, 31:26, 28:30, 34:15)

"Чикаго" – "Лейкерс" 119:117 (32:22, 26:37, 17:32, 44:26)

"Юта" – "Хьюстон" 110:121 (24:27, 27:26, 29:36, 30:32)

"Сакраменто" – "Портленд" 128:107 (36:27, 32:23, 32:32, 28:25)

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