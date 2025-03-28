Победный трехочковый Гидди – лучший момент очередного тура НБА. Видео

В ночь с 27 на 28 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – трехочковый игрока "Чикаго" Джоша Гидди на последних секундах матча против "Лейкерс", который и принес его команде тяжелый триумф.