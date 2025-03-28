Дончич высказался о сложностях во взаимодействии с Леброном и Ривзом в Лейкерс

Словенский разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич ответил на вопрос по поводу взаимодействия на площадке с лёгким форвардом Леброном Джеймсом и атакующим защитником Остином Ривзом.

"Нам ещё предстоит лучше понять, как играть всем вместе, втроём. Вы, ребята, задаёте мне этот вопрос после каждого матча, но мы просто пытаемся разобраться в этом моменте. У нас было мало практики. Думаю, со временем всё будет", - сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, в последней игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лейкерс" встречались с "Чикаго Буллз" и уступили со счётом 117:119.