  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дончич высказался о сложностях во взаимодействии с Леброном и Ривзом в Лейкерс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дончич высказался о сложностях во взаимодействии с Леброном и Ривзом в Лейкерс

Баскетбол

Игрок "Лейкерс" - о делах в команде

Дончич высказался о сложностях во взаимодействии с Леброном и Ривзом в Лейкерс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Словенский разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич ответил на вопрос по поводу взаимодействия на площадке с лёгким форвардом Леброном Джеймсом и атакующим защитником Остином Ривзом.

"Нам ещё предстоит лучше понять, как играть всем вместе, втроём. Вы, ребята, задаёте мне этот вопрос после каждого матча, но мы просто пытаемся разобраться в этом моменте. У нас было мало практики. Думаю, со временем всё будет", - сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, в последней игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лейкерс" встречались с "Чикаго Буллз" и уступили со счётом 117:119.

По теме
yellow-arrow
Победный трехочковый Гидди – лучший момент очередного тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Индиана побеждает Вашингтон, поражения Лейкерс и Портленд
yellow-arrow
Центровой Барселоны получил разрыв сухожилья в матче с Баварией
баскетбол НБА Лука Дончич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости