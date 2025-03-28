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Дончич высказался о сложностях во взаимодействии с Леброном и Ривзом в Лейкерс
Игрок "Лейкерс" - о делах в команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Словенский разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич ответил на вопрос по поводу взаимодействия на площадке с лёгким форвардом Леброном Джеймсом и атакующим защитником Остином Ривзом.
"Нам ещё предстоит лучше понять, как играть всем вместе, втроём. Вы, ребята, задаёте мне этот вопрос после каждого матча, но мы просто пытаемся разобраться в этом моменте. У нас было мало практики. Думаю, со временем всё будет", - сказал Дончич на пресс-конференции.
Напомним, в последней игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лейкерс" встречались с "Чикаго Буллз" и уступили со счётом 117:119.
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