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НБА. Орландо побеждает Сакраменто, Вашингтон уступает Бруклину
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Сакраменто" - 121:91 (38:21, 23:25, 37:20, 23:25)
"Вашингтон" - "Бруклин" - 112:115 (28:23, 31:28, 26:31, 27:33)
"Филадельфия" - "Маями" - 95:118 (29:34, 24:28, 22:34, 20:22)
"Мемфис" - "Лейкерс" - 127:134 (28:39, 33:33, 38:30, 28:32)
"Оклахома" - "Индиана" - 132:111 (29:27, 32:22, 41:31, 30:31)
"Сан-Антонио" – "Бостон" - 111:121 (27:36, 25:28, 29:30, 30:27)
"Чикаго" - "Даллас" - 119:120 (34:30, 21:28, 32:31, 32:31)
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