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Данк Джонсона – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео
Прекрасная комбинация
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – данк защитника "Вашингтона" Эй Джея Джонсона в проигранном матче против "Бруклина".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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