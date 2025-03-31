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Данк Дурена – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Прекрасный проход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 30 на 31 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – данк центрового "Детройта" Джейдена Дурена в проигранном матче против "Миннесоты".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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