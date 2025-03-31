Никола Йокич установил уникальное достижение в НБА

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер Наггетс", установил уникальное достижение для североамериканской лиги, став к концу сезона первым игроком, который по четырём показателям результативности находится в топ-3.

Никола занимает третье место по количеству очков и подборов за игру — 29,3 очка и 12,8 подбора. Йокич — второй по перехватам и передачам — 1,8 и 10,2.

После 75 проведённых игр в сезоне-2024/2025 "Денвер Наггетс" занимает второе место в Западной конференции, одержав 47 побед при 28 поражениях.