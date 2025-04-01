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Названы сроки восстановления Кевина Дюранта
Баскетболист получил травму в матче с Хьюстоном
Фото: Getty Images
36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за клуб "Финикс Санз" на позиции форварда, пропустит минимум неделю после полученной травмы в ночь на 31 марта в игре с "Хьюстон Рокетс" (109:148).
Дюрант выбыл как минимум на неделю из-за растяжения голеностопа, которое он получил в воскресенье в матче с "Хьюстон Рокетс", который завершился разгромным поражением, сообщил Шэмс Чарания из ESPN. Это означает, что у него растяжение связок первой степени, из-за которого игрок обычно выбывает из строя на одну-две недели.
Кевина не будет в составе на играх с "Милуоки", "Бостоном" и "Нью-Йорком".
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