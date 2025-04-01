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НБА. Майами побеждает Вашингтон, Сакраменто уступает Индиане
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 31 марта на 1 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Майами" – 94:120 (23:36, 24:22, 28:34, 19:28)
"Индиана" – "Сакраменто" – 111:109 (27:28, 27:32, 27:26, 30:23)
"Орландо" – "Клипперс" – 87:96 (28:22, 19:23, 19:24, 21:27)
"Шарлотт" – "Юта" – 110:106 (28:21, 26:26, 26:31, 30:28)
"Мемфис" – "Бостон" – 103:117 (32:25, 29:41, 24:26, 18:25)
"Оклахома" – "Чикаго" – 145:117 (29:18, 45:22, 40:34, 31:43)
"Даллас" – "Бруклин" – 109:113 (29:25, 34:33, 24:26, 22:29)
"Лейкерс" – "Хьюстон" – 104:98 (16:19, 32:29, 34:29, 22:21)
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