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Данк Сабониса – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Прекрасное исполнение

Данк Сабониса – лучший момент очередного тура НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 31 марта на 1 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – данк форварда "Сакраменто" Домантаса Сабониса в проигранном матче против "Индианы".

ТОП-5 лучших моментов тура НБА:

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