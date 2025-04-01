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Данк Сабониса – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Прекрасное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 31 марта на 1 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – данк форварда "Сакраменто" Домантаса Сабониса в проигранном матче против "Индианы".
ТОП-5 лучших моментов тура НБА:
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