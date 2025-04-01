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Евролига начала противодействовать созданию лиги НБА в Европе
Евролига увеличивает количество постоянных участников
Евролига на фоне переговоров НБА о создании турнира в Европе намерена предложить двум сербским командам, "Црвене Звезде" и "Партизану", многолетние лицензии, которых те добиваются уже долгое время.
Об этом сообщает Meridian Sport.
По информации источника, в обмен на лицензии сербские клубы будут обязаны выплачивать ежегодные взносы. При этом команды не будут иметь доли от телевизионных трансляций и маркетинговых доходов Евролиги, в отличие от 13 других лицензированных клубов.
Отмечается, что выбор пал на "Црвену Звезду" и "Партизан" по причине высокой посещаемости как домашних, так и многих выездных матчей этих команд за счёт сербской диаспоры, активно посещающей матчи в европейских странах.
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