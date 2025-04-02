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НБА. Портленд побеждает Атланту, Финикс уступает Милуоки

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Портленд побеждает Атланту, Финикс уступает Милуоки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" – "Портленд" – 113:127 (27:26, 27:31, 30:40, 29:30)

"Милуоки" – "Финикс" – 133:123 (31:19, 29:38, 35:26, 38:40)

"Нью-Йорк" – "Филадельфия" – 105:91 (35:26, 24:16, 21:28, 25:21)

"Мемфис" – "Голден Стейт" – 125:134 (32:45, 34:29, 37:29, 22:31)

"Сан-Антонио" – "Орландо" – 105:116 (34:29, 27:32, 23:18, 21:37)

"Чикаго" – "Торонто" – 137:118 (39:32, 31:25, 32:22, 35:39)

"Денвер" – "Миннесота" – 139:140 после OT (32:26, ​​21:26, 26:32, 33:28, 27:28)

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