Проход Ануноби – лучший момент очередного тура НБА. Видео

В ночь с 1 на 2 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – проход и данк форварда "Нью-Йорк" О Джи Ануноби в победном матче против "Филадельфии".