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Проход Ануноби – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Прекрасное исполнение

Проход Ануноби – лучший момент очередного тура НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – проход и данк форварда "Нью-Йорк" О Джи Ануноби в победном матче против "Филадельфии".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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