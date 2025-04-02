  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дончич забросил рекордное количество трехочковых за месяц в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дончич забросил рекордное количество трехочковых за месяц в НБА

Баскетбол

Неудержим

Дончич забросил рекордное количество трехочковых за месяц в НБА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26-летний словенский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич успешно реализовал 64 трёхочковых броска в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за один месяц.

Таким образом, словенец стал рекордсменом в данном показателе в истории франшизы.

Напомним, Дончич в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в 44 играх. В среднем за матч Лука набирает 27,7 очка, делает 8,4 подбора, отдаёт 7,9 передачи, а также совершает 1,7 перехвата.

По теме
yellow-arrow
Проход Ануноби – лучший момент очередного тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Портленд побеждает Атланту, Финикс уступает Милуоки
yellow-arrow
Леброн Джеймс: Я был так рад, что Бронни захотел остаться в своей школе все четыре года
Лука Дончич Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости