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Дончич забросил рекордное количество трехочковых за месяц в НБА
Неудержим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26-летний словенский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич успешно реализовал 64 трёхочковых броска в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за один месяц.
Таким образом, словенец стал рекордсменом в данном показателе в истории франшизы.
Напомним, Дончич в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в 44 играх. В среднем за матч Лука набирает 27,7 очка, делает 8,4 подбора, отдаёт 7,9 передачи, а также совершает 1,7 перехвата.
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