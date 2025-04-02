Дончич забросил рекордное количество трехочковых за месяц в НБА

26-летний словенский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич успешно реализовал 64 трёхочковых броска в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за один месяц.

Таким образом, словенец стал рекордсменом в данном показателе в истории франшизы.

Напомним, Дончич в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в 44 играх. В среднем за матч Лука набирает 27,7 очка, делает 8,4 подбора, отдаёт 7,9 передачи, а также совершает 1,7 перехвата.