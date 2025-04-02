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Случайность или закономерность? Денвер проиграл все матчи, в которых Никола Йокич набирал 50 и более очков

Баскетбол

В последнем подобном матче серб набрал 61 очко

Случайность или закономерность? Денвер проиграл все матчи, в которых Никола Йокич набирал 50 и более очков

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер Наггетс" проиграла все матчи, в которых её лидер Никола Йокич набирал 50 и более очков.

За всю истории выступления сербского центрового в "Наггетс" это происходило трижды.

Впервые 50 очков Никола набрал в феврале 2021 года в матче с "Сакраменто Кингз". "Денвер" тогда проиграл со счётом 114:119. В декабре прошлого года в матче с "Вашингтон Уизардс" Никола записал на свой счёт 56 очков. "Денвер" тогда уступил со счётом 113:122. Наконец, в недавней игре с "Миннесотой Тимбервулвз" серб набрал 61 очко. Его команда потерпела поражение со счётом 139:140.

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Никола Йокич Денвер Наггетс
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