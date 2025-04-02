Случайность или закономерность? Денвер проиграл все матчи, в которых Никола Йокич набирал 50 и более очков

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер Наггетс" проиграла все матчи, в которых её лидер Никола Йокич набирал 50 и более очков.

За всю истории выступления сербского центрового в "Наггетс" это происходило трижды.

Впервые 50 очков Никола набрал в феврале 2021 года в матче с "Сакраменто Кингз". "Денвер" тогда проиграл со счётом 114:119. В декабре прошлого года в матче с "Вашингтон Уизардс" Никола записал на свой счёт 56 очков. "Денвер" тогда уступил со счётом 113:122. Наконец, в недавней игре с "Миннесотой Тимбервулвз" серб набрал 61 очко. Его команда потерпела поражение со счётом 139:140.