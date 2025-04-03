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НБА. Вашингтон побеждает Сакраменто, Шарлотт уступает Индиане
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Сакраменто" – 116:111 (26:26, 29:26, 36:25, 25:34)
"Индиана" – "Шарлотт" – 119:105 (32:25, 21:20, 34:28, 32:32)
"Кливленд" – "Нью-Йорк" – 124:105 (28:34, 25:26, 38:25, 33:20)
"Бостон" – "Майами" – 103:124 (22:29, 23:30, 36:32, 22:33)
"Хьюстон" – "Юта" – 143:105 (33:26, 37:20, 32:29, 41:30)
"Даллас" – "Атланта" – 120:118 (32:34, 35:38, 34:24, 19:22)
"Денвер" – "Сан-Антонио" – 106:113 (21:33, 33:33, 31:22, 21:25)
"Оклахома" – "Детройт" – 119:103 (41:27, 24:32, 32:22, 22:22)
"Клипперс" – "Новый Орлеан" – 114:98 (22:16, 37:31, 24:25, 31:26)
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