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Победный проход Дэвиса – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео
Шикарное завершение матча
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – проход форварда "Даллас" Энтони Дэвиса в победном матче против "Атланты".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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