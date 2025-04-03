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Кармело Энтони будет введён в Зал славы

Баскетбол

Кармело уже уведомлен об этом

Кармело Энтони будет введён в Зал славы

Фото: Bleacher Report

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский баскетболист и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони будет введён в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, пишет авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания в социальной сети Х.

"Кармело Энтони был уведомлён о том, что он был избран в баскетбольный Зал славы имени Нейсмита в 2025 году, сообщают источники", — написал Чарания.

Энтони трижды становился олимпийским чемпионом и единожды бронзовым призёром в составе сборной США.

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Кармело Энтони
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