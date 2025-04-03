Американский баскетболист и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони будет введён в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, пишет авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания в социальной сети Х.

"Кармело Энтони был уведомлён о том, что он был избран в баскетбольный Зал славы имени Нейсмита в 2025 году, сообщают источники", — написал Чарания.

Энтони трижды становился олимпийским чемпионом и единожды бронзовым призёром в составе сборной США.