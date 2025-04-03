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Дуэйн Уэйд: Мои статистические показатели могли быть лучше, если бы я не был мотивирован выиграть титул

Баскетбол

Баскетболист высказался о своей карьере

Дуэйн Уэйд: Мои статистические показатели могли быть лучше, если бы я не был мотивирован выиграть титул

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Майами Хит" Дуэйн Уэйд высказался о своей карьере в североамериканской лиге.

"Я всегда хотел оставаться одним из лучших игроков на своей позиции на паркете. На мой взгляд, если представить величие игроков НБА в виде здания, то у него было бы 30 этажей, где 30-й — самые элитные игроки. Я думаю, что достиг 25-го.

Мои показатели статистические могли быть намного лучше, если бы я не был так мотивирован выиграть чемпионство. На 30-й этаж допускаются такие легендарные игроки, как Джордан и Билл Расселл", — приводит слова Уэйда издание Essentially Sports.

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