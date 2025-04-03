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Леброн Джеймс отреагировал на включение Кармело Энтони в Зал славы
Леброн доволен
Фото: Bleacher Report
40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, представляющий "Лос-Анджелес Лейкерс", отреагировал на включение бывшего игрока североамериканской лиги Кармело Энтони в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.
"Поздравляю, брат! Храни тебя боже", - написал Леброн в социальной сети Х (ранее Twitter).
Леброн и Кармело являются выпускниками одного года и были выбраны на драфте НБА в 2003 году под первым и третьим номером соответственно. Джеймса забрала команда "Кливленд Кавальерс", а Энтони - "Денвер Наггетс". 10-кратный участник Матча звёзд провёл в Денвере восемь сезонов, а после ушёл в "Нью-Йорк Никс".
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