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Стали известны детали сделки о продаже Миннесоты

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У клуба может смениться владелец

Стали известны детали сделки о продаже Миннесоты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бизнесмен Марк Лори и экс-бейсболист Алекс Родригес достигли соглашения с владельцем "Миннесоты Тимбервулвз" Гленом Тэйлором о продаже команды. Кроме того, Тэйлор продаст "Миннесоту Линкс", выступающую в женской НБА (WNBA). Об этом информирует ESPN US со ссылкой на источники.

Стороны договорились о сделке в 2021 году, условившись на цене в $ 1,5 млрд. Соглашение должно быть погашено в три этапа. После первых двух платежей Тэйлор решил отменить сделку, но в результате продолжительного спора всё же дал согласие на продажу.

"Миннесота" в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции.

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