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НБА. Орландо побеждает Вашингтон, Филадельфия уступает Милуоки
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 3 на 4 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Орландо" – 97:109 (27:32, 18:29, 31:20, 21:28)
"Филадельфия" – "Милуоки" – 113:126 (39:25, 20:36, 28:35, 26:30)
"Бруклин" – "Миннесота" – 90:105 (19:20, 18:29, 30:28, 23:28)
"Майами" – "Мемфис" – 108:110 (27:22, 23:27, 35:35, 23:26)
"Торонто" – "Портленд" – 103:112 (31:29, 19:18, 26:36, 27:29)
"Лейкерс" – "Голден Стейт" – 116:123 (22:26, 25:34, 30:28, 39:35)
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