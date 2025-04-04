  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Орландо побеждает Вашингтон, Филадельфия уступает Милуоки
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Орландо побеждает Вашингтон, Филадельфия уступает Милуоки

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Орландо побеждает Вашингтон, Филадельфия уступает Милуоки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Орландо" – 97:109 (27:32, 18:29, 31:20, 21:28)

"Филадельфия" – "Милуоки" – 113:126 (39:25, 20:36, 28:35, 26:30)

"Бруклин" – "Миннесота" – 90:105 (19:20, 18:29, 30:28, 23:28)

"Майами" – "Мемфис" – 108:110 (27:22, 23:27, 35:35, 23:26)

"Торонто" – "Портленд" – 103:112 (31:29, 19:18, 26:36, 27:29)

"Лейкерс" – "Голден Стейт" – 116:123 (22:26, ​​25:34, 30:28, 39:35)

По теме
yellow-arrow
Стали известны детали сделки о продаже Миннесоты
yellow-arrow
Леброн Джеймс отреагировал на включение Кармело Энтони в Зал славы
yellow-arrow
Дуэйн Уэйд: Мои статистические показатели могли быть лучше, если бы я не был мотивирован выиграть титул
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости