Победный двухочковый Моранта – лучший момент очередного тура НБА. Видео

В ночь с 3 на 4 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – проход защитника "Мемфис" Джа Моранта в победном матче против "Майами", который и принес его команде триумф в противостоянии.