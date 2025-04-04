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Киев-Баскет разгромил Старый Луцк во втором матче и вышел в полуфинал плей-офф Суперлиги

Баскетбол
Обновлено

Уверенная победа

Киев-Баскет разгромил Старый Луцк во втором матче и вышел в полуфинал плей-офф Суперлиги

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Столичный "Киев-Баскет" выиграл четвертьфинальную серию плей-офф Суперлиги у "Старого Луцка", после домашнего матча выиграв и на выезде 83:49.

Первая четверть получилась равной, а вот уже во второй "Киев-Баскет" сделал первые попытки оторваться в счете и перед большим перерывом позволил Киев-Баскету выиграть первую половину игры 40:30.

Провальной для "Старого Луцка" оказалась третья четверть, где хозяева сумели набрать лишь шесть очков - 6:24.

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Четвертая десятиминутка стала просто формальностью и команды просто доигрывали матч.

Таким образом "Киев-Баскет" выиграл серию 2:0 и вышел в полуфинал, где сыграет с победителем пары "Ривне-ОШВСМ" против "Запорожья".

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Старый Луцк" - "Киев-Баскет" 49:83 (17:17, 13:23, 6:24, 13:19)

Счет в серии - 0-2

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БК Киев-Баскет Старый Луцк
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