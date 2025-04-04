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Михаил Бублик показал кадры после российского удара по Кривому Рогу

Баскетбол

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Михаил Бублик показал кадры после российского удара по Кривому Рогу

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Баскетболист "Кривбасса" и сборной Украины Михаил Бублик показал кадры после российского удара по Кривому Рогу.

"14 лет назад начинал здесь играть в баскетбол. Сегодня в нескольких десятках метров здесь прилетает ракета", - написал Бублик.

Количество погибших в результате российского удара по городу на данный момент составляет 14 человек, среди них - 6 детей.

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