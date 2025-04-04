Разыгрывающий Мемфис Гриззлиз оштрафован на $ 75 тысяч

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оштрафовало 25-летнего разыгрывающего Джа Моранта, выступающего за клуб "Мемфис Гриззлиз", на $ 75 тыс. за повторный показ "неуместных" жестов, сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Инцидент произошёл в матче с "Майами Хит", который завершился победой "Гриззлиз" со счётом 110:108.

В прошлой игре с "Голден Стэйт Уорриорз" Морант показал руками стреляющие пистолеты в адрес скамейки "Голден Стэйт Уорриорз", за что получил предупреждение от лиги.