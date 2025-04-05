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НБА. Индиана побеждает Юту, Даллас уступают Клипперс
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 4 на 5 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Юта" – 140:112 (28:34, 29:25, 41:35, 42:18)
"Шарлотт" – "Сакраменто" – 102:125 (18:26, 31:42, 23:30, 30:27)
"Бостон" – "Финикс" – 123:103 (31:22, 29:25, 30:28, 33:28)
"Торонто" – "Детройт" – 105:117 (28:29, 27:36, 22:28, 28:24)
"Сан-Антонио" – "Кливленд"– 113:114 (28:38, 22:29, 32:24, 31:23)
"Хьюстон" – "Оклахома" – 125:111 (35:28, 34:25, 27:32, 29:26)
"Чикаго" – "Портленд" – 118:113 (30:33, 22:21, 40:29, 26:30)
"Голден Стейт" – "Денвер" – 118:104 (34:44, 32:16, 30:24, 22:20)
"Клипперс" – "Даллас" – 114:91 (29:16, 29:19, 23:25, 33:31)
"Лейкерс" – "Новый Орлеан" – 124:108 (25:30, 37:23, 31:31, 31:24)
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