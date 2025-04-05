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НБА. Индиана побеждает Юту, Даллас уступают Клипперс

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Индиана побеждает Юту, Даллас уступают Клипперс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Юта" – 140:112 (28:34, 29:25, 41:35, 42:18)

"Шарлотт" – "Сакраменто" – 102:125 (18:26, 31:42, 23:30, 30:27)

"Бостон" – "Финикс" – 123:103 (31:22, 29:25, 30:28, 33:28)

"Торонто" – "Детройт" – 105:117 (28:29, 27:36, 22:28, 28:24)

"Сан-Антонио" – "Кливленд"– 113:114 (28:38, 22:29, 32:24, 31:23)

"Хьюстон" – "Оклахома" – 125:111 (35:28, 34:25, 27:32, 29:26)

"Чикаго" – "Портленд" – 118:113 (30:33, 22:21, 40:29, 26:30)

"Голден Стейт" – "Денвер" – 118:104 (34:44, 32:16, 30:24, 22:20)

"Клипперс" – "Даллас" – 114:91 (29:16, 29:19, 23:25, 33:31)

"Лейкерс" – "Новый Орлеан" – 124:108 (25:30, 37:23, 31:31, 31:24)

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