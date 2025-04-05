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Данк Грина – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео
Идеальная передача
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 4 на 5 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – проход защитника "Хьюстона" Джалена Грина в победном матче против "Оклахомы".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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