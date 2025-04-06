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НБА. Мемфис побеждает Детройт, Майами в овертайме уступает Милуоки

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Мемфис побеждает Детройт, Майами в овертайме уступает Милуоки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Мемфис"

103 – 109 (24-27; 23-19; 30-29; 26-34)

"Филадельфия" – "Миннесота"

109 – 114 (23-27; 28-28; 31-28; 27-31)

"Майами" – "Милуоки"

115 – 121 после ОТ (30-22; 27-35; 31-24; 23-30; 4-10)

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