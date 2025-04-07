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НБА. Чикаго побеждает Шарлотт, Бруклин уступает Торонто

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Чикаго побеждает Шарлотт, Бруклин уступает Торонто

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Чикаго" – 117:131 (28:29, 27:46, 26:20, 36:36)

"Бруклин" – "Торонто" – 109:120 (23:28, 23:33, 26:21, 37:38)

"Оклахома" – "Лейкерс" – 99:126 (32:42, 24:36, 21:25, 22:23)

"Атланта" - "Юта" - 147:134 (41:28, 40:36, 38:43, 28:27)

"Бостон" – "Вашингтон" – 124:90 (34:18, 26:21, 40:29, 24:22)

"Кливленд" – "Сакраменто" – 113:120 (27:31, 30:25, 22:35, 34:29)

"Портленд" - "Сан-Антонио" - 120:109 (33:18, 21:27, 32:30, 34:34)

"Нью-Йорк" – "Финикс" – 112:98 (27:23, 26:20, 34:27, 25:28)

"Денвер" – "Индиана" – 120:125 (33:24, 33:37, 31:37, 23:27)

"Голден Стейт" – "Хьюстон" – 96:106 (24:18, 26:33, 26:32, 20:23)

"Новый Орлеан" – "Милуоки" – 107:111 (31:28, 22:30, 25:23, 29:30)

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