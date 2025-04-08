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НБА. Сакраменто побеждает Детройт, Филадельфия уступает Майами

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Сакраменто побеждает Детройт, Филадельфия уступает Майами

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Сакраменто" – 117:127 (37:38, 35:24, 22:35, 23:30)

"Майами" – "Филадельфия" – 117:105 (29:28, 32:25, 22:30, 34:22)

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