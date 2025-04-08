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Двухочковый Каунсила – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Красиво убрал
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 7 на 8 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – двухочковый защитник "Филадельфии" Рики Каунсила в проигранном матче против "Майами".
ТОП-5 лучших моментов тура НБА:
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