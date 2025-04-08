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Двухочковый Каунсила – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Красиво убрал

Двухочковый Каунсила – лучший момент очередного тура НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – двухочковый защитник "Филадельфии" Рики Каунсила в проигранном матче против "Майами".

ТОП-5 лучших моментов тура НБА:

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