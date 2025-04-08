Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чарльз Баркли: Майкл Джордан убил больше людей, чем чума
Член Зала славы отреагировал на сравнения молодых игроков с легендой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Член Зала славы баскетбола, а также 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Чарльз Баркли признался, что сравнения Купера Флэгга с легендами НБА считает преждевременными.
По мнению Баркли, повышенные ожидания могут только надломить молодого игрока.
"Прежде всего, говорить, что он уже стал подобен кому-то в НБА, значит быть несправедливым по отношению к этому человеку. Купер – потрясающий молодой игрок. Он здорово смотрится на телевидении, и я не могу дождаться, когда увижу его в НБА. Однако я ненавижу, когда парни на ТВ пытаются его с кем-то сравнивать. Говорят, этот парень — следующий Майкл Джордан. Майкл Джордан убил больше людей, чем чума", — сказал Баркли на канале Dan Patrick Show в YouTube.
Популярное сейчас
- Поединок Шахтер - Динамо и другие: стал известен график матчей 26-го тура УПЛ
- Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Двухочковый Каунсила – лучший момент очередного тура НБА. Видео
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта