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Денвер Наггетс в ближайшее время может объявить об увольнении главного тренера

Баскетбол

Он работает в клубе с 2015 года

Денвер Наггетс в ближайшее время может объявить об увольнении главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководство колорадского коллектива "Денвер Наггетс" приняло решение об увольнении главного тренера команды Майка Мэлоуна. Об этом пишет известный и авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Мэлоуну пришёл в "Денвер" в 2015 году. За это время под его руководством команде удалось один раз стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2022/2023.

Ранее Майк был главным тренером команд "Нью-Йорк Никс" и "Сакраменто Кингз".

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