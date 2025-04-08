Денвер Наггетс в ближайшее время может объявить об увольнении главного тренера

Руководство колорадского коллектива "Денвер Наггетс" приняло решение об увольнении главного тренера команды Майка Мэлоуна. Об этом пишет известный и авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Мэлоуну пришёл в "Денвер" в 2015 году. За это время под его руководством команде удалось один раз стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2022/2023.

Ранее Майк был главным тренером команд "Нью-Йорк Никс" и "Сакраменто Кингз".