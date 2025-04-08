Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денвер Наггетс в ближайшее время может объявить об увольнении главного тренера
Он работает в клубе с 2015 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство колорадского коллектива "Денвер Наггетс" приняло решение об увольнении главного тренера команды Майка Мэлоуна. Об этом пишет известный и авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Мэлоуну пришёл в "Денвер" в 2015 году. За это время под его руководством команде удалось один раз стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2022/2023.
Ранее Майк был главным тренером команд "Нью-Йорк Никс" и "Сакраменто Кингз".
Популярное сейчас
- Арсенал – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.04.2025
- Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- Михаил Бублик показал кадры после российского удара по Кривому Рогу
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта