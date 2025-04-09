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Трехочковый Тейтума – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Идеальное исполнение
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – трехочковый форварда "Бостона" Джейсона Тейтума в победном матче против "Нью-Йорк".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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