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Трехочковый Тейтума – лучший момент очередного тура НБА. Видео

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Идеальное исполнение

Трехочковый Тейтума – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – трехочковый форварда "Бостона" Джейсона Тейтума в победном матче против "Нью-Йорк".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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