БК Ровно вышел на второе место по количеству заброшенных трехочковых в одном матче

Ровно оформило победу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Суперлиги против Запорожья. Команда Дениса Спиридонова выиграла третью игру четвертьфинального противостояния со счетом 95:63 и вышла в полуфинал, где сыграет против Киев-Баскета.

Ровно забило 16 трехочковых, повторив второй лучший показатель текущего сезона по количеству попаданий с дальней дистанции одной команды:

Киев-Баскет - 17 трехочковых в матче против Ривне (17 из 25, 99:73)

Ровно - 16 трехочковых в матче против Запорожья (16 из 31, 95:63)

Днепр - 16 трехочковых в матче против Ровно (16 из 31, 88:66)

Прикарпатье-Говерла - 14 трехочковых в матче против Днепра (14 из 33, 88:90)

Лучший процент реализации трехочковых атак в сезоне демонстрирует Днепр - 36.2%.