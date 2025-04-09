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БК Ровно вышел на второе место по количеству заброшенных трехочковых в одном матче
Лидирует по этому показателю Киев-Баскет
Фото: ФБУ
Ровно оформило победу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Суперлиги против Запорожья. Команда Дениса Спиридонова выиграла третью игру четвертьфинального противостояния со счетом 95:63 и вышла в полуфинал, где сыграет против Киев-Баскета.
Ровно забило 16 трехочковых, повторив второй лучший показатель текущего сезона по количеству попаданий с дальней дистанции одной команды:
Киев-Баскет - 17 трехочковых в матче против Ривне (17 из 25, 99:73)
Ровно - 16 трехочковых в матче против Запорожья (16 из 31, 95:63)
Днепр - 16 трехочковых в матче против Ровно (16 из 31, 88:66)
Прикарпатье-Говерла - 14 трехочковых в матче против Днепра (14 из 33, 88:90)
Лучший процент реализации трехочковых атак в сезоне демонстрирует Днепр - 36.2%.
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