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НБА. Филадельфия побеждает Вашингтон, Даллас уступают Лейкерс
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Филадельфия" – 103:122 (23:25, 27:28, 29:36, 24:33)
"Орландо" – "Бостон" – 96:76 (27:21, 22:20, 31:20, 16:15)
"Даллас" – "Лейкерс" – 97:112 (30:26, 27:34, 19:23, 21:29)
"Торонто" – "Шарлотт" – 126:96 (25:23, 28:22, 35:23, 38:28)
"Чикаго" – "Майами" – 119:111 (27:32, 31:20, 34:32, 27:27)
"Юта" - "Портленд" - 133:126 после OT (24:28, 31:24, 25:33, 34:29, 19:12)
"Голден Стейт" – "Сан-Антонио" – 111:114 (32:23, 19:32, 37:21, 23:38)
"Сакраменто" – "Денвер" – 116:124 (25:33, 33:33, 25:27, 33:31)
"Финикс" – "Оклахома" – 112:125 (39:29, 28:33, 26:43, 19:20)
"Клипперс" – "Хьюстон" – 134:117 (36:35, 35:23, 34:33, 29:26)
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