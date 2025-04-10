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НБА. Филадельфия побеждает Вашингтон, Даллас уступают Лейкерс

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия побеждает Вашингтон, Даллас уступают Лейкерс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Филадельфия" – 103:122 (23:25, 27:28, 29:36, 24:33)

"Орландо" – "Бостон" – 96:76 (27:21, 22:20, 31:20, 16:15)

"Даллас" – "Лейкерс" – 97:112 (30:26, 27:34, 19:23, 21:29)

"Торонто" – "Шарлотт" – 126:96 (25:23, 28:22, 35:23, 38:28)

"Чикаго" – "Майами" – 119:111 (27:32, 31:20, 34:32, 27:27)

"Юта" - "Портленд" - 133:126 после OT (24:28, 31:24, 25:33, 34:29, 19:12)

"Голден Стейт" – "Сан-Антонио" – 111:114 (32:23, 19:32, 37:21, 23:38)

"Сакраменто" – "Денвер" – 116:124 (25:33, 33:33, 25:27, 33:31)

"Финикс" – "Оклахома" – 112:125 (39:29, 28:33, 26:43, 19:20)

"Клипперс" – "Хьюстон" – 134:117 (36:35, 35:23, 34:33, 29:26)

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